Набор реагентов ARCHITECT STAT Миоглобин реагент для анализаторов Architect i1000sr/i2000sr для определения миоглобина 100 определений 2K4325 ФСЗ 2010/06584 от 24.11.2015 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ARCHITECT STAT Миоглобин реагент для анализаторов Architect i1000sr/i2000sr для определения миоглобина 100 определений 2K4325 ФСЗ 2010/06584 от 24.11.2015 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические