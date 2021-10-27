Набор реагентов Альдостерон (Aldosterone ELISA) для анализатора для определения альдостерона 96 определений 749-8600 ФСЗ 2011/11000 от 07.07.2016 Диагностикс Биохим Кэнэда Канада

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Альдостерон (Aldosterone ELISA) для анализатора для определения альдостерона 96 определений 749-8600 ФСЗ 2011/11000 от 07.07.2016 Диагностикс Биохим Кэнэда Канада- Реагенты диагностические