Набор реагентов Вектогеп D-IgM для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта 96 определений D-0952 РЗН 2017/6142 от 29.08.2017 ТУ 9398-610-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вектогеп D-IgM для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Дельта 96 определений D-0952 РЗН 2017/6142 от 29.08.2017 ТУ 9398-610-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические