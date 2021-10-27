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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 96 определений D-2152 ФСР 2012/14012 от 17.03.2017 ТУ 9398-337-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
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    Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 96 определений D-2152 ФСР 2012/14012 от 17.03.2017 ТУ 9398-337-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 96 определений D-2152 ФСР 2012/14012 от 17.03.2017 ТУ 9398-337-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    38
    Набор реагентов ВектоВПГ-1,2-IgG для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 96 определений D-2152 ФСР 2012/14012 от 17.03.2017 ТУ 9398-337-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

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      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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