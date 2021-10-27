Набор реагентов Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ для определения антител к антигенам гельминтов 24x8 опр. D-3354 ФСР 2009/04032 от 07.04.2017 ТУ 9398-176-23548172-2008 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ для определения антител к антигенам гельминтов 24x8 опр. D-3354 ФСР 2009/04032 от 07.04.2017 ТУ 9398-176-23548172-2008 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические