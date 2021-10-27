Набор реагентов ВектоЦМВ-IgG-авидность для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G 6x8 опр. D-1558 РЗН 2014/2219 от 23.03.2017 ТУ 9398-483-23548172-2013 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоЦМВ-IgG-авидность для определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G 6x8 опр. D-1558 РЗН 2014/2219 от 23.03.2017 ТУ 9398-483-23548172-2013 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические