Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 3) для определения антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 192 опр. D-1857 РЗН 2017/5931 от 10.07.2017 ТУ 9398-469-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов РекомбиБест антипаллидум-суммарные антитела (комплект 3) для определения антител к возбудителю сифилиса к Treponema pallidum 192 опр. D-1857 РЗН 2017/5931 от 10.07.2017 ТУ 9398-469-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические