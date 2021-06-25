Весы лабораторные аналитические Ohaus PA-214C 210Г 0.0001Г 90ММ 196х287х320ММ I специальный
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные аналитические Ohaus PA-214C 210Г 0.0001Г 90ММ 196х287х320ММ I специальный- Весы лабораторные
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Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки