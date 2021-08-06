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    Главная / Торговый портал / Бритвы электрические / Электробритва дорожная Addex металл/пластик черный/серебряный 12.5х9.6х4СМ кабель для зарядки, щеточка для чистки 30МИН металлическая коробка с ложементом RV100
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Электробритва дорожная Addex металл/пластик черный/серебряный 12.5х9.6х4СМ кабель для зарядки, щеточка для чистки 30МИН металлическая коробка с ложементом RV100

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электробритва дорожная Addex металл/пластик черный/серебряный 12.5х9.6х4СМ кабель для зарядки, щеточка для чистки 30МИН металлическая коробка с ложементом RV100- Бритвы электрические
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    Электробритва дорожная Addex металл/пластик черный/серебряный 12.5х9.6х4СМ кабель для зарядки, щеточка для чистки 30МИН металлическая коробка с ложементом RV100

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 707,75
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1950
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1950
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1950c НДС
    • ООО "ДИРЕКТ-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1900
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1900c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1850
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1850c НДС
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      1750
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      Цена с НДС, руб.
      1730
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
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      Минимальная партия
      0
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      707,75
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      707,75c НДС

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