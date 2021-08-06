Электробритва дорожная Addex металл/пластик черный/серебряный 12.5х9.6х4СМ кабель для зарядки, щеточка для чистки 30МИН металлическая коробка с ложементом RV100

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электробритва дорожная Addex металл/пластик черный/серебряный 12.5х9.6х4СМ кабель для зарядки, щеточка для чистки 30МИН металлическая коробка с ложементом RV100- Бритвы электрические