Набор реагентов Для пробоподготовки, окрашивания и заключения под покровное стекло гистологических и цитологических препаратов 1 Формалин 10% 10000МЛ 06-001/L 9398-001-89079081-2012 1087847027290 ООО "ЭРГОПРОДАКШН" Россия забуференный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Для пробоподготовки, окрашивания и заключения под покровное стекло гистологических и цитологических препаратов 1 Формалин 10% 10000МЛ 06-001/L 9398-001-89079081-2012 1087847027290 ООО "ЭРГОПРОДАКШН" Россия забуференный- Реагенты диагностические