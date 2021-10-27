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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Кортизол-ИФА-БЕСТ для определения концентрации кортизола в сыворотке крови 12х8 определений X-3964 РЗН 2018/6848 от 01.03.2018 ТУ 9398-613-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Кортизол-ИФА-БЕСТ для определения концентрации кортизола в сыворотке крови 12х8 определений X-3964 РЗН 2018/6848 от 01.03.2018 ТУ 9398-613-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кортизол-ИФА-БЕСТ для определения концентрации кортизола в сыворотке крови 12х8 определений X-3964 РЗН 2018/6848 от 01.03.2018 ТУ 9398-613-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    19
    Набор реагентов Кортизол-ИФА-БЕСТ для определения концентрации кортизола в сыворотке крови 12х8 определений X-3964 РЗН 2018/6848 от 01.03.2018 ТУ 9398-613-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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