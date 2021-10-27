Набор реагентов АмплиСенс Аскаридозы-FL для выявления ДНК Ascaris spp. методом ПЦР 55 опр. RG,iQ,Mx,Dt,FEP ФСР 2012/13912 от 25.09.2012 ТУ 9398-197-01897593-2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АмплиСенс Аскаридозы-FL для выявления ДНК Ascaris spp. методом ПЦР 55 опр. RG,iQ,Mx,Dt,FEP ФСР 2012/13912 от 25.09.2012 ТУ 9398-197-01897593-2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия- Реагенты диагностические