Набор реагентов DG Gel Rh Pheno+ Kell карты для типирования группы крови и выявления антител 50 карт 210350 ФСЗ 2010/08155 от 25.10.2010 Диагностик Грифолз С.А. Испания

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов DG Gel Rh Pheno+ Kell карты для типирования группы крови и выявления антител 50 карт 210350 ФСЗ 2010/08155 от 25.10.2010 Диагностик Грифолз С.А. Испания- Реагенты диагностические