Набор реагентов ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ для определения концентрации пролактина 96 определений X-3960 ФСР 2011/10232 от 07.04.2017 ТУ 9398-251-23548172-2010 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ для определения концентрации пролактина 96 определений X-3960 ФСР 2011/10232 от 07.04.2017 ТУ 9398-251-23548172-2010 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические