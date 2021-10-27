Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 2) для выявления HBsAg 192 опр. D-0557 РЗН 2015/2887 от 26.04.2017 ТУ 9398-461-23548172-2014 24 месяца 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 2) для выявления HBsAg 192 опр. D-0557 РЗН 2015/2887 от 26.04.2017 ТУ 9398-461-23548172-2014 24 месяца 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 2) для выявления HBsAg 192 опр. D-0557 РЗН 2015/2887 от 26.04.2017 ТУ 9398-461-23548172-2014 24 месяца 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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