Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 2) для выявления HBsAg 192 опр. D-0557 РЗН 2015/2887 от 26.04.2017 ТУ 9398-461-23548172-2014 24 месяца 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Вектогеп B-HBs-антиген (комплект 2) для выявления HBsAg 192 опр. D-0557 РЗН 2015/2887 от 26.04.2017 ТУ 9398-461-23548172-2014 24 месяца 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические