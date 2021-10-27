Набор реагентов ХламиБест С. trachomatis-IgA для определения иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis 96 определений D-1968 РЗН 2014/2186 от 29.03.2017 ТУ 9398-091-23548172-2014 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ХламиБест С. trachomatis-IgA для определения иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis 96 определений D-1968 РЗН 2014/2186 от 29.03.2017 ТУ 9398-091-23548172-2014 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические