Набор реагентов Очиститель ферментативный для анализатора гематологического 1000МЛ 501-162 ФСР 2009/05332 от 15.07.2009 ТУ 9398-001-85747522-2009 1087746452254 ООО "КЛИНИКАЛ ДИАГНОСТИК СОЛЮШНЗ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Очиститель ферментативный для анализатора гематологического 1000МЛ 501-162 ФСР 2009/05332 от 15.07.2009 ТУ 9398-001-85747522-2009 1087746452254 ООО "КЛИНИКАЛ ДИАГНОСТИК СОЛЮШНЗ" Россия- Реагенты диагностические