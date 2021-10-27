Набор реагентов Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ для выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis 12х8 определений D-4352 ФСР 2009/05946 от 24.01.2017 ТУ 9398-095-23548172-2009 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Mycoplasma hominis-IgG-ИФА-БЕСТ для выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis 12х8 определений D-4352 ФСР 2009/05946 от 24.01.2017 ТУ 9398-095-23548172-2009 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические