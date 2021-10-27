Набор реагентов Бест анти-ВГС-подтверждающий тест для подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С 48 опр. D-0776 РЗН 2015/2895 от 28.07.2015 ТУ 9398-494-23548172-2014 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

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