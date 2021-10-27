Набор реагентов ДС-ИФА-HBeAg для выявления и подтверждения е - антигена вируса гепатита В 96 определений В-951 ФСР 2008/03015 от 14.07.2008 ТУ 9398-005-05941003-2008 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ДС-ИФА-HBeAg для выявления и подтверждения е - антигена вируса гепатита В 96 определений В-951 ФСР 2008/03015 от 14.07.2008 ТУ 9398-005-05941003-2008 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия- Реагенты диагностические