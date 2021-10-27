Набор реагентов Железо-Ново (вариант 2) для анализатора биохимического для определения железа 200МЛ В-8045 ФСР 2012/13570 от 18.05.2017 ТУ 9398-338-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Железо-Ново (вариант 2) для анализатора биохимического для определения железа 200МЛ В-8045 ФСР 2012/13570 от 18.05.2017 ТУ 9398-338-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические