Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Железо-Ново (вариант 2) для анализатора биохимического для определения железа 200МЛ В-8045 ФСР 2012/13570 от 18.05.2017 ТУ 9398-338-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Набор реагентов Железо-Ново (вариант 2) для анализатора биохимического для определения железа 200МЛ В-8045 ФСР 2012/13570 от 18.05.2017 ТУ 9398-338-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Железо-Ново (вариант 2) для анализатора биохимического для определения железа 200МЛ В-8045 ФСР 2012/13570 от 18.05.2017 ТУ 9398-338-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
—
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Подробнее
Не указана
Похожие товары
Набор реагентов "КреативМП" иммунохроматографический мульти экспресс-тест для выявления амфетамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамфетамина в моче 15 мин. визуальная (положительный контроль – одна линия розового цвета в тестовой зоне; отрицательный контроль - две линии розового цвета в тестовой зоне) минимальное определяемое набором содержание наркотика (или его метаболитов) составляет: для амфетамина – 1000 нг/мл, марихуаны - 50 нг/мл, морфина – 300 нг/мл, кокаина – 300 нг/мл, метамфетамина – 500 нг/мл +2-+28°СГРАД ЦЕЛЬС ТУ 9398-001-83178876-2008 24 месяца ООО "КРЕАТИВМЕДПРИБОР" Россия
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Креатинкиназа-Ново для анализатора биохимического для определения креатинкиназы 50МЛ ТУ 9398-307-23548172-2011 В-8086 ФСР 2012/13120 от 18.05.2017 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия жидкая форма