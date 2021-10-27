Набор реагентов Бест анти-ВГС (комплект 3) для выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С 192 опр. D-0773 РЗН 2015/2352 от 02.02.2015 ТУ 9398-482-23548172-2014 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Бест анти-ВГС (комплект 3) для выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С 192 опр. D-0773 РЗН 2015/2352 от 02.02.2015 ТУ 9398-482-23548172-2014 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические