Набор реагентов ВектоHBcAg-IgМ для определения иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0564 ФСР 2008/03327 от 23.03.2017 ТУ 9398-123-23548172-2007 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоHBcAg-IgМ для определения иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В 12х8 определений D-0564 ФСР 2008/03327 от 23.03.2017 ТУ 9398-123-23548172-2007 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические