Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-HBeAg Набор реагентов для выявления е-антигена вируса гепатита В (HBeAg) не более 100 мкл не мнее 3 часов В-951 Цветовая кодировка реагентов Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа не менее 12 месяцев ТУ 9398-005-05941003-2008 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-HBeAg Набор реагентов для выявления е-антигена вируса гепатита В (HBeAg) не более 100 мкл не мнее 3 часов В-951 Цветовая кодировка реагентов Возможность «ручной» и автоматической постановки анализа на анализаторах «открытого» типа не менее 12 месяцев ТУ 9398-005-05941003-2008 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия- Препараты диагностические