Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM Набор реагентов для выявления спектра антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С и подтверждения результатов анти-HCV скрининга менее 100 мкл не более 2 часов выше 99,5% выше 99,5% выше 99,5% С-452 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ТУ 9398-095-05941003-2013 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР-GM Набор реагентов для выявления спектра антител класса IgG и IgM к вирусу гепатита С и подтверждения результатов анти-HCV скрининга менее 100 мкл не более 2 часов выше 99,5% выше 99,5% выше 99,5% С-452 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ТУ 9398-095-05941003-2013 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия- Препараты диагностические