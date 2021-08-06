Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ИФА-АНТИ-НСV Набор реагентов для выявления антител к вирусу гепатита С менее 100 мкл не более 2 часов не менее 14 суток выше 99,5% выше 99,7% выше 99,0% не менее 12 месяцев ТУ 9398-011-05941003-2016 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

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