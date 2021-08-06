Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ИФА-АНТИ-НСVс-М Набор реагентов для выявления антител класса IgM к core-антигену вируса гепатита С не более 100 мкл не более 2 часов не мнее 3 часов С-253 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ТУ 9398-012-05941003-2008 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ИФА-АНТИ-НСVс-М Набор реагентов для выявления антител класса IgM к core-антигену вируса гепатита С не более 100 мкл не более 2 часов не мнее 3 часов С-253 Цветовая кодировка реагентов не менее 12 месяцев ТУ 9398-012-05941003-2008 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия- Препараты диагностические