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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 2) для анализатора 12х8 определений D-0172 ФСР 2012/13805 от 23.03.2017 ТУ 9398-318-23548172-2011 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 2) для анализатора 12х8 определений D-0172 ФСР 2012/13805 от 23.03.2017 ТУ 9398-318-23548172-2011 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 2) для анализатора 12х8 определений D-0172 ФСР 2012/13805 от 23.03.2017 ТУ 9398-318-23548172-2011 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    26
    Набор реагентов КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 2) для анализатора 12х8 определений D-0172 ФСР 2012/13805 от 23.03.2017 ТУ 9398-318-23548172-2011 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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