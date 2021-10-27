Набор реагентов КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 2) для анализатора 12х8 определений D-0172 ФСР 2012/13805 от 23.03.2017 ТУ 9398-318-23548172-2011 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов КомбиБест анти-ВИЧ-1+2 (комплект 2) для анализатора 12х8 определений D-0172 ФСР 2012/13805 от 23.03.2017 ТУ 9398-318-23548172-2011 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические