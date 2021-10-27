Набор реагентов ВектоHBe-антиген для иммуноферментного выявления E-антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови 12х8 определений D-0576 РЗН 2015/2334 от 26.01.2015 ТУ 9398-400-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ВектоHBe-антиген для иммуноферментного выявления E-антигена вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови 12х8 определений D-0576 РЗН 2015/2334 от 26.01.2015 ТУ 9398-400-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические