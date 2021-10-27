Набор реагентов РекомбиБест анти-ВГС-IgM для определения иммуноглобулинов класса М 12х8 определений D-0760 ФСР 2007/00610 от 25.03.2017 ТУ 9398-088-23548172-2007 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов РекомбиБест анти-ВГС-IgM для определения иммуноглобулинов класса М 12х8 определений D-0760 ФСР 2007/00610 от 25.03.2017 ТУ 9398-088-23548172-2007 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические