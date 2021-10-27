Набор реагентов ХламиБест С. trachomatis-IgМ для определения иммуноглобулинов класса М 12х8 определений D-1966 ФСР 2008/02838 от 23.03.2017 ТУ 9398-397-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ХламиБест С. trachomatis-IgМ для определения иммуноглобулинов класса М 12х8 определений D-1966 ФСР 2008/02838 от 23.03.2017 ТУ 9398-397-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические