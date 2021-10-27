Набор реагентов ИФА-анти-HCV для определения антител к вирусу гепатита С 96 определений С-153 РЗН 2014/1775 от 15.07.2014 ТУ 9398-216-05941003-2013 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ИФА-анти-HCV для определения антител к вирусу гепатита С 96 определений С-153 РЗН 2014/1775 от 15.07.2014 ТУ 9398-216-05941003-2013 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия- Реагенты диагностические