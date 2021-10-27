Набор реагентов Трихинелла-IgG-ИФА-Бест для определения иммуноглобина класса G к антигенам трихинелл 12х8 определений D-3152 РЗН 2013/1330 от 06.12.2013 ТУ 9398-394-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Трихинелла-IgG-ИФА-Бест для определения иммуноглобина класса G к антигенам трихинелл 12х8 определений D-3152 РЗН 2013/1330 от 06.12.2013 ТУ 9398-394-23548172-2012 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия- Реагенты диагностические