Набор реагентов CAPILLARYS URINE для электрофореза для определения белковых фракций мочи 48 опр 2013 ФСЗ 2009/05453 от 25.11.2009 Себиа С.А. Франция

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов CAPILLARYS URINE для электрофореза для определения белковых фракций мочи 48 опр 2013 ФСЗ 2009/05453 от 25.11.2009 Себиа С.А. Франция- Реагенты диагностические