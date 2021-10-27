Набор реагентов CAPILLARYS IMMUNOTYPING для электрофореза для определения белковых фракций с иммунотипированием 60 опр. 2100 ФСЗ 2009/05453 от 25.11.2009 Себиа С.А. Франция

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов CAPILLARYS IMMUNOTYPING для электрофореза для определения белковых фракций с иммунотипированием 60 опр. 2100 ФСЗ 2009/05453 от 25.11.2009 Себиа С.А. Франция- Реагенты диагностические