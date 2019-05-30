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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу навесных стеновых панелей / Монтаж ограждающих конструкций стен ремонт и монтаж спирального барьера безопасности и ограждений из колючей проволоки
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж ограждающих конструкций стен ремонт и монтаж спирального барьера безопасности и ограждений из колючей проволоки

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж ограждающих конструкций стен ремонт и монтаж спирального барьера безопасности и ограждений из колючей проволоки- Работы по монтажу навесных стеновых панелей
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    Монтаж ограждающих конструкций стен ремонт и монтаж спирального барьера безопасности и ограждений из колючей проволоки

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    Цена
    от 332
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    Единица измерения:
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