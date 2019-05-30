Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 21(5ПБ-21-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2180₽
Опора строительная Эф-профиль 3000ММ алюминий окрашенный RAL 9006
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 3ПБ 18-8 п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 950₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б26(2ПБ-26-4п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 927₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б17(2ПБ-17-2п) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 551₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 21(5ПБ-21-37-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2560₽
Опора строительная Стойка домкрат MR B 370
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 1260₽
Опора закрытая Стакан 200х200ММ сталь оцинкованная для крепления столбов (бруса) к деревянным или бетонным основаниям НПФ "Петротех"
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
от 3800₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов 2ПБ-13-1п Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 454₽
Опора строительная регулируемая Радиан 1200ММ для вышки ООО Ринстрой
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий электропередачи
Не указана
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Бу 30(5ПБ-30-27-П) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 2993₽
Система оконно-дверная перекрытие оконных, дверных проемов Б13(1ПБ-13-1) Гирейское ЗАО "Железобетон" Россия
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной квалификации
от 400₽