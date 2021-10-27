Набор реагентов Калибратор TruCal Cystatin C для анализатора биохимического для определения Цистатина С 5МЛ 171509910059 ФСЗ 2010/07505 от 23.05. 2016 ДиаСис Диагностик Системз ГмбХ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Калибратор TruCal Cystatin C для анализатора биохимического для определения Цистатина С 5МЛ 171509910059 ФСЗ 2010/07505 от 23.05. 2016 ДиаСис Диагностик Системз ГмбХ Германия- Реагенты диагностические