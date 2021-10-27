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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Калибратор TruCal Cystatin C для анализатора биохимического для определения Цистатина С 5МЛ 171509910059 ФСЗ 2010/07505 от 23.05. 2016 ДиаСис Диагностик Системз ГмбХ Германия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Калибратор TruCal Cystatin C для анализатора биохимического для определения Цистатина С 5МЛ 171509910059 ФСЗ 2010/07505 от 23.05. 2016 ДиаСис Диагностик Системз ГмбХ Германия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Калибратор TruCal Cystatin C для анализатора биохимического для определения Цистатина С 5МЛ 171509910059 ФСЗ 2010/07505 от 23.05. 2016 ДиаСис Диагностик Системз ГмбХ Германия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    6
    Набор реагентов Калибратор TruCal Cystatin C для анализатора биохимического для определения Цистатина С 5МЛ 171509910059 ФСЗ 2010/07505 от 23.05. 2016 ДиаСис Диагностик Системз ГмбХ Германия

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    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "ЛАБИНВЕСТ"
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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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