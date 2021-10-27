Набор реагентов Нефрины в плазме крови для определенияя свободного метанефрина и норметанефрина 96 определений ВАЕ-8300 ФСЗ 2010/06619 от 22.04.2010 Диагностика Норд ГмбХ и КГ Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Нефрины в плазме крови для определенияя свободного метанефрина и норметанефрина 96 определений ВАЕ-8300 ФСЗ 2010/06619 от 22.04.2010 Диагностика Норд ГмбХ и КГ Германия- Реагенты диагностические