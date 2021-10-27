Набор реагентов ARCHITECT Анти-CCP калибратор для анализатора Architecti для определения антител к CCP 14МЛ 1P6501 ФСЗ 2009/04714 от 17.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ARCHITECT Анти-CCP калибратор для анализатора Architecti для определения антител к CCP 14МЛ 1P6501 ФСЗ 2009/04714 от 17.02.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические