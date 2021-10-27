Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ) для энзимоиндикации энтеробактерий , выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида не менее 20 Наличие в составе набора дополнительных реактивов, флакона с вазелиновым маслом, таблицы биохимических свойств энтеробактерий, диагностического «ключа» Р-131 не менее 0,15 мл или 2-3 капель микробной суспензии 10 МЕ ОСО мутности или 2-3 петли культуры от 18 до 24 ч. после инокуляции ФСР 2009/04532 от 26.03.2009 ТУ 9398-019-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины(планшеты) с лунками, содержащими сухие питательные субстраты с индикаторами
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ) для энзимоиндикации энтеробактерий , выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида не менее 20 Наличие в составе набора дополнительных реактивов, флакона с вазелиновым маслом, таблицы биохимических свойств энтеробактерий, диагностического «ключа» Р-131 не менее 0,15 мл или 2-3 капель микробной суспензии 10 МЕ ОСО мутности или 2-3 петли культуры от 18 до 24 ч. после инокуляции ФСР 2009/04532 от 26.03.2009 ТУ 9398-019-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины(планшеты) с лунками, содержащими сухие питательные субстраты с индикаторами

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ) для энзимоиндикации энтеробактерий , выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида не менее 20 Наличие в составе набора дополнительных реактивов, флакона с вазелиновым маслом, таблицы биохимических свойств энтеробактерий, диагностического «ключа» Р-131 не менее 0,15 мл или 2-3 капель микробной суспензии 10 МЕ ОСО мутности или 2-3 петли культуры от 18 до 24 ч. после инокуляции ФСР 2009/04532 от 26.03.2009 ТУ 9398-019-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины(планшеты) с лунками, содержащими сухие питательные субстраты с индикаторами- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    185
    Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ) для энзимоиндикации энтеробактерий , выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида не менее 20 Наличие в составе набора дополнительных реактивов, флакона с вазелиновым маслом, таблицы биохимических свойств энтеробактерий, диагностического «ключа» Р-131 не менее 0,15 мл или 2-3 капель микробной суспензии 10 МЕ ОСО мутности или 2-3 петли культуры от 18 до 24 ч. после инокуляции ФСР 2009/04532 от 26.03.2009 ТУ 9398-019-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины(планшеты) с лунками, содержащими сухие питательные субстраты с индикаторами

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    НАБОР
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ИСТЕРМЕД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ДС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Набор реагентов Chlamydophila pneumoniaе-IgG-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Chlamydophila pneumoniaе 96 определений 1944
    Реагенты диагностические
    от 6340,4
    В корзину
    Набор реагентов для определения IgG антител к вирусу краснухи (ElecsysRubellaIgG)
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения глюкозы в крови 500МЛ 11504 БиоСистемс С.А. Испания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения глюкозы с отолуиндом 100 определений 2.5МЛ В-11061 Эко-сервис НПЦ Россия t 2-8C №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови 250МЛ №1 С11.5.50 ООО "НПФ "АБРИС+" Россия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения анти-HCV для анализатора иммунохимического ARCHITECT i 500 опр. 6С3737
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения альбумина/микроальбумина 2х60МЛ/2х15МЛ №1 22324
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения альфа-амилазы в крови и моче R1 4х16, R2 4х5 AY3805 Рэндокс Лабораториз Лтд ЮК Великобритания №1
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для опред.С-пептида 200 опр. 10381450 Сименс Хелскеа Дианостикс Инк. США
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для определения альфа-амилазы в крови и моче Аналитикон Биотекнолоджиз АГ Германия
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для окрашивания мазков по Грамму 100 определений ООО "НИЦФ"
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Набор реагентов для окраски по Циль-Нильсену 100МЛ
    Реагенты диагностические
    Не указана
    В корзину
    Позвонить