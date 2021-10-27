Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ) для энзимоиндикации энтеробактерий , выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида не менее 20 Наличие в составе набора дополнительных реактивов, флакона с вазелиновым маслом, таблицы биохимических свойств энтеробактерий, диагностического «ключа» Р-131 не менее 0,15 мл или 2-3 капель микробной суспензии 10 МЕ ОСО мутности или 2-3 петли культуры от 18 до 24 ч. после инокуляции ФСР 2009/04532 от 26.03.2009 ТУ 9398-019-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины(планшеты) с лунками, содержащими сухие питательные субстраты с индикаторами

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Пластина биохимическая, дифференцирующая энтеробактерии (ПБДЭ) для энзимоиндикации энтеробактерий , выделенных в ходе бактериологического анализа, и дифференциация их до вида не менее 20 Наличие в составе набора дополнительных реактивов, флакона с вазелиновым маслом, таблицы биохимических свойств энтеробактерий, диагностического «ключа» Р-131 не менее 0,15 мл или 2-3 капель микробной суспензии 10 МЕ ОСО мутности или 2-3 петли культуры от 18 до 24 ч. после инокуляции ФСР 2009/04532 от 26.03.2009 ТУ 9398-019-05941003-2008 не менее 12 месяцев 1025202838627 ООО "НПО "ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ" Россия полистироловые пластины(планшеты) с лунками, содержащими сухие питательные субстраты с индикаторами- Реагенты диагностические