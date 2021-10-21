Характеристики

Новая микроволновая печь MS23F302TAS со стильным дизайном, лицевой панелью из черного стекла, красивым дисплеем синего свечения и серебристым переключателем станет украшением Вашей кухни. Микроволновая печь Samsung MS23F302TAS позволит заменить процесс простого разогрева блюд на процесс приготовления здоровой и домашней пищи. Благодаря 20 запрограммированным режимам Вы можете приготовить любое блюдо из свежих продуктов за считанные минуты. Стенки рабочей камеры микроволновой печи Samsung MS23F302TAS имеют БИОкерамическое покрытие, благодаря которому они легко поддаются чистке и не подвержены образованию царапин или обесцвечиванию. Долговечное БИОкерамическое покрытие обладает антибактериальными свойствами и высокой механической устойчивостью к царапинам. Экономный режим ECO Mode новой микроволновой печи Samsung MS23F302TAS обеспечивает минимальное энергопотребление в режиме ожидания, что существенно уменьшит Ваши счета за электроэнергию. Тройная система равномерного распределения микроволн (Triple Distribution System) использует три специальных отверстия для выхода микроволн, благодаря чему обеспечивается равномерное распределение тепла во время приготовления блюда.