Характеристики

Торговая марка: AEL Тип устройства: кулер Тип установки: напольный Размещение бутыли с водой: верхнее Тип охлаждения воды: компрессорный Температурный режим: нагрев и охлаждение Мощность нагрева: 420 вт Мощность охлаждения: 100 вт Температура охлаждения воды: 10 град Температура нагревания воды: 87 град Производительность нагрева: 4 Производительность охлаждения: 1.8 Тип крана: нажим кружкой Количество кранов подачи воды: 2 шт. Подача воды комнатной температуры: Нет Бак для горячей воды: 1.1 литр Бак для холодной воды: 1.8 литр Бак горячей воды, материал: пластик Бак холодной воды, материал: пластик Встроенный холодильник: Нет Шкафчик для посуды: Нет Функция газирования: Нет Защита от протечек воды: Нет Защита от детей: Нет Комус-Гид: большое количество пользователей (от 25 и выше) Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: белый Цвет вставки: белый Размер (ШхГхВ): 290x290x1004 мм Вес: 11.98 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Китай