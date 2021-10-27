Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-Челлано К Супер 5МЛ ТУ 9398-022-27575295-2011 K2.05 ФСР 2012/12983 от 03.02.2012 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Эритротест-Цоликлон Анти-Челлано К Супер 5МЛ ТУ 9398-022-27575295-2011 K2.05 ФСР 2012/12983 от 03.02.2012 1037739232398 ООО "Гематолог" Россия- Реагенты диагностические