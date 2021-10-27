Набор реагентов ARCHITECT Кортизол калибратор для анализатора Architecti для определения кортизола 24МЛ 8D1502 ФСЗ 2008/02109 от 14.01.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ARCHITECT Кортизол калибратор для анализатора Architecti для определения кортизола 24МЛ 8D1502 ФСЗ 2008/02109 от 14.01.2014 Эбботт Лабораториз Б.В. США- Реагенты диагностические