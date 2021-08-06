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    Главная / Торговый портал / Препараты диагностические / Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-анти-HBc Набор реагентов д/опред. антител к вирусу гепатита В ООО "НПО "Диагностические системы" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-анти-HBc Набор реагентов д/опред. антител к вирусу гепатита В ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-анти-HBc Набор реагентов д/опред. антител к вирусу гепатита В ООО "НПО "Диагностические системы" Россия- Препараты диагностические
    37
    Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ДС-ИФА-анти-HBc Набор реагентов д/опред. антител к вирусу гепатита В ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

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    Цена
    от 3940
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "Дженерал Медикал Системс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3581,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      3940
      Спецификация
      Торговля оптовая фармацевтической продукцией
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3940c НДС

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