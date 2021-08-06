Тест-система для выявления антигенов гепатитов и антител к ним ИФА-Анти-HBc-M-скрин д/опред. иммуноглоб. кл. М к вирусу гепатита В не менее 12 месяцев ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

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