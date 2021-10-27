Набор реагентов АмплиСенс HCV-1/2/3-FL 55 опр. R-V1-G-4x для определения генотипов вируса гепатита С тип I II III методом ПЦР 55 опр. ТУ 9398-091-01897593-2009 R-V1-G-4x ФСР 2009/05823 от 18.11.2011 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АмплиСенс HCV-1/2/3-FL 55 опр. R-V1-G-4x для определения генотипов вируса гепатита С тип I II III методом ПЦР 55 опр. ТУ 9398-091-01897593-2009 R-V1-G-4x ФСР 2009/05823 от 18.11.2011 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия- Реагенты диагностические