Валенки 22(35) по 35(48) -40 С РП, 100% грубая шерсть серые ТР ТС 019/2011 ТУ 867-004-05269770-2016

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Валенки 22(35) по 35(48) -40 С РП, 100% грубая шерсть серые ТР ТС 019/2011 ТУ 867-004-05269770-2016- Обувь валяная