Бумага для копировально-множительной техники A4 50г/м2

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники A4 50г/м2- Бумага для аппаратов и приборов