Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона / Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама А4 белая 50ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама А4 белая 50ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама А4 белая 50ММ- Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    10
    Папка на кольцах 4 кольца Attache Панорама А4 белая 50ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 177,24
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МЕДИА ЧЕК ПОИНТ РУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      262,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      315
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      315c НДС
    • Козинцев Андрей Николаевич
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      290
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      290
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      290c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      210,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      252,36
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      корешок 50 мм бела
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      252,36c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      198,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      234
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      корешок 50 мм бела
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      234c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      198,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      234
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      корешок 50 мм бела
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      234c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      198,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      234
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      корешок 50 мм бела
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      234c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      198,30
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      234
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      корешок 50 мм бела
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      234c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      195
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      234
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      корешок 50 мм бела
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      234c НДС
    • АО "Вернисаж"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      190,4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      190,4
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Папка на 4-кольцах Attache ПАНОРАМА 50мм Россия
      Минимальная партия
      300000
      Регионы поставки
      Подробнее
      190,4c НДС
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      190,4
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      190,4
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Папка на 4-кольцах Attache ПАНОРАМА 50мм Россия
      Минимальная партия
      300000
      Регионы поставки
      Подробнее
      190,4c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      157,23
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      188,68
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000000
      Регионы поставки
      Подробнее
      188,68c НДС
    • ООО "АТОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      154,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      182,7
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      182,7c НДС
    • ООО "ПРАЙМ КОННЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      177,24
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      177,24c НДС
    • ООО "АТОМ-НК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ПОЛИФОРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ВИНКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Папка на кольцах 2 кольца Bantex 1300-01 А4 темно-синяя 35ММ
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 90,19
    В корзину
    Папка на кольцах 2 кольца Attache А4 0.7ММ синяя 32ММ 150ЛИСТ 17ММ фактура апельсиновая корка
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 59,28
    В корзину
    Папка деловая на молнии для документов Алекс Навигатор 360х300х50ММ черная кожзаменитель с выдвижными ручками, карманы, петля под ремешок
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 2945,99
    В корзину
    Папка-портфель Attache пластик черный А4 12 отделений 50991
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 263,96
    В корзину
    Папка-портфель Attache пластик ассорти 250x40x370ММ 1 отделение
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 97,94
    В корзину
    Папка-портфель на молнии с ручками нейлон А4
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 179
    В корзину
    Папка на кольцах 2 кольца Bantex черная 35ММ 1300-10
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 61
    В корзину
    Папка-портфель Комус пластик черный А4 216x303х40ММ 12 отделений
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 292
    В корзину
    Папка деловая на молнии для конференций А4 черная натуральная кожа
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 9394
    В корзину
    Папка на кольцах 2 кольца Brauberg Стандарт 0.9ММ черная 40ММ 250ЛИСТ с карманом
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 76
    В корзину
    Сумка для ноутбука Hama Seattle Life 17.3" полиэстер фиксаторы для ручек, место для документов, банковских карт и мобильного телефона, плечевой ремень
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 2997,6
    В корзину
    Папка-портфель Комус черный с выдвижными ручками
    Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
    от 843,16
    В корзину
    Позвонить